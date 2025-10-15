Salernitana, asse caldo con il Viminale per ridurre il divieto di trasferte La torcida granata potrebbe tornare a viaggiare

Sono ore decisive per la possibile revisione del divieto di trasferte adottato dal Viminale nei confronti della tifoseria della Salernitana. Sul tavolo del ministero dell’Interno è, infatti, arrivata la relazione della Questura di Salerno che ha analizzato i comportamenti avuti dai sostenitori in questo avvio di campionato. Un’analisi positiva che dovrebbe spingere il ministro Matteo Piantedosi a rivedere il provvedimento iniziale che prevedeva un divieto di trasferte di 4 mesi per i tifosi della Salernitana. Possibile che il decreto possa essere rimodulato, consentendo alla torcida granata di tornare a viaggiare già ad inizio novembre. In attesa della probabile fumata bianca, i supporters del cavalluccio marino saranno costretti a seguire a distanza la sfida del “Massimino”. A Catania i granata troveranno un ambiente infuocato e che spingerà forte la formazione di Toscano. I biglietti delle due curve sono già terminati e si punta al sold-out in tutti i settori.