Salernitana, club rispetta le scadenze della C: Iervolino versa due milioni Il club sorride: il monte ingaggi rispetta il diktat societario

Una data che rischia di essere tagliagola per alcuni club della serie C. Entro oggi, 16 ottobre, tutte le società di seconda e terza serie dovranno documentare alla Figc l’avvenuto pagamento degli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (anche relative agli incentivi all’esodo dei tesserati), dei contributi Enpals e fondo di fine carriera dovuti, che riguardano il primo bimestre della nuova stagione, ovvero dall’1 luglio al 31 agosto 2024. La Salernitana ha pagato tutto in anticipo, con circa due milioni di euro versati per rispettare le scadenze, come riporta “Il Mattino”.

Un nuovo esborso economico per far fronte anche ai contratti onerosi ereditati dopo la retrocessione in serie C e con i ritorni dai prestiti dei calciatori poi ceduti solo a ridosso del gong del mercato. Addii che hanno permesso anche di alleggerire il monte ingaggi granata, passati dagli oltre 11 milioni di euro lordi ai quasi 6 stabiliti dal club ad inizio stagione. Molto ferrei i paletti imposti dal club, con circa 100mila euro lordi d’ingaggio come tetto sforato solo per alcuni elementi come Capomaggio, Inglese, Golemic, Ferrari, Knezovic.