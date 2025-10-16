Salernitana, Ferraris: "Catania sfida non decisiva, conterà il coraggio" L'attaccante nel meet&greet a "Casa Salernitana": "Non conta il ruolo, voglio solo fare il meglio"

Andrea Ferraris vuole fare un altro scherzetto al Catania. Dopo i playoff con il Pescara che lo avevano visto vittorioso, l'attaccante della Salernitana ritorna al Massimino e ha fame di impresa: "Stiamo ascoltando quello che ci dice il mister, la stiamo preparando nel migliore dei modi e non vediamo l’ora di giocarla - le parole pronunciate a Casa Salernitana prima del Meet&Greet con i tifosi granata -. Siamo abituati a questo tipo di partite, anche in casa abbiamo una cornice stupenda, sarà normale per noi. L’anno scorso con il Pescara siamo già riusciti a vincere con il Catania, spero di farlo anche con la Salernitana.

Cosa può fare la differenza? Il coraggio, la voglia di entrare in campo e combattere su ogni pallone, non mollare mai fino al 90’. L’importante per me è giocare, non conta il ruolo o il minutaggio, voglio farmi trovare sempre pronto. Peso della gara? Di categoria superiore, ma non decisiva, due squadre che non meritano la C, ma il campionato è lungo e ci saranno tanti punti da fare".