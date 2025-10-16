Salernitana, ecco lo "sconto" sul divieto di trasferta: si riparte da Latina Dal Viminale atteso il via libera

Un mese di sconto. La possibile revisione del divieto di trasferte adottato dal Viminale nei confronti della tifoseria della Salernitana vede la luce. Nelle scorse ore sul tavolo del ministero dell’Interno è, infatti, arrivata la relazione della Questura di Salerno che ha analizzato i comportamenti avuti dai sostenitori in questo avvio di campionato. Analisi positiva e che avrebbe convinto il ministro Matteo Piantedosi a rivedere il provvedimento iniziale che prevedeva un divieto di trasferte di 4 mesi per i tifosi della Salernitana. La Salernitana aspetta solo l'ufficialità ma c'è grande ottimismo. La tifoseria riprenderebbe a viaggiare dalla trasferta di Latina di inizio novembre.