FOTO - Meet&Greet Salernitana, quanto calore per Donnarumma, Ferraris e Villa Oltre un centinaio di tifosi ha incontrato e caricato i tre calciatori in vista di Catania

Oltre un centinaio di tifosi per far sentire il proprio calore in un pomeriggio di pioggia. Le luci di Casa Salernitana illuminano Piazza Caduti Civili di Guerra in un uggioso giovedì autunnale che però non ha frenato la fame dei giovanissimi tifosi granata di poter abbracciare i propri beniamini. Antonio Donnarumma, Luca Villa e Andrea Ferraris sono stati i protagonisti del Meet&Greet voluto dal club granata. Tantissimi i supporters più piccoli, accompagnati dai propri familiari, che proprio non hanno voluto mancare all’appuntamento.

Selfie, autografi e anche tante battute. A rompere il ghiaccio ci aveva pensato Antonio Donnarumma, in posa con il nuovo giubbotto invernale ideato dallo sponsor tecnico per il club granata. “Se vinciamo a Catania lo indosso”, la battuta del numero uno. "Non è Antonio che è troppo alto, sono io che sono troppo basso", la risposta divertita di Villa. Non sono mancate le richieste di parate al numero uno granata, di assist all’esterno e di gol pesanti per l’attaccante. Per tutti e tre gli atleti non è mai mancato il sorriso e soprattutto la volontà di toccare con mano il calore di una piazza che ora ritorna a sognare.