Salernitana, a lezione di storia granata: la speciale carica per Catania La squadra riunita nel Centro Sportivo Mary Rosy ha visto il docu-film "Gate 48 - Ultras Salerno"

Un momento di grande condivisione e senso di appartenenza. Nel pomeriggio di ieri, presso il centro sportivo granata, il gruppo granata assistito alla proiezione del docu-film “Gate 48 – Ultras Salerno”, scritto ed ideato da Umberto Adinolfi (presidente dell’associazione Macte Animo 1919) e diretto dal regista Fernando Inglese. Iniziativa fortemente voluta dall’ad della Salernitana Umberto Pagano, che ha voluto così stringere ancor di più il rapporto tra la squadra e la sua tifoseria.

Il docufilm è infatti dedicato al 50° anniversario della fondazione del movimento ultras di Salerno: il 21 settembre 1975 nacquero gli Ultras Bar Nettuno, la prima sigla ad entrare nell’allora curva Nuova dello stadio Vestuti. Alla proiezione erano presenti – oltre al gruppo squadra ed al tecnico – l'ad Umberto Pagano, promotore dell'iniziativa, il diesse Daniele Faggiano e l’addetto stampa Alfonso Maria Avagliano. Per la tifoseria erano presenti i rappresentanti del Centro Coordinamento Salernitana Clubs, del Salerno Club 2010, del Club Mai Sola e dei gruppi ultras Nuova Guardia e UMS.