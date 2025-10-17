Salernitana, De Luca: "Lavori all'Arechi al via, novità sul settore ospiti" Si studia una nuova soluzione

Nel corso della posa della prima pietra del futuro palazzetto dello sport di Salerno, Vincenzo De Luca annuncia anche l’avvio dei lavori per il nuovo Arechi fra dieci giorni. Inoltre, il Governatore della Regione Campania ha annunciato novità sul fronte deroga per il settore ospiti con la demolizione della curva Nord: "Entro una decina di giorni inizieranno i lavori di demolizione della Curva Nord dello stadio Arechi. Sta nascendo una cittadella dello sport in quest'area. Ieri è arrivata la deroga chiesta alla Figc per ridurre il numero dei tifosi ospiti che arriveranno, per cominciare subito. La Curva Nord sarà per metà demolita, e questo ci serve per arrivare in tempo a candidare lo stadio come uno dei cinque impianti nei quali svolgere gli Europei del 2032. Sarà l'unico pronto al di là delle chiacchiere. L'impresa è pronta, il nuovo Arechi farà da pendant con il Palazzetto dello Sport, poi avremo ovviamente il nuovo Volpe".