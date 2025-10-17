Salernitana, Frascatore verso il forfait: le ultime per Catania Il difensore continua a lavorare a parte

Nessuna buona notizia. La marcia d'avvicinamento alla trasferta in casa Salernitana verso la sfida con il Catania non permette a Giuseppe Raffaele di avere recuperi dall'infermeria. Al Massimino, il club granata rischia di dover rinunciare a Paolo Frascatore. Il difensore è ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo attanaglia sin dal derby con la Cavese. L'ex Avellino rischia di dover saltare la seconda sfida di fila. Per questo motivo, si va verso la conferma del terzetto composto da Anastasio, Coppolaro e Golemic. Ancora out Cabianca e De Boer. Domani mattina alle ore 09:00 la seduta di rifinitura e poi la partenza.