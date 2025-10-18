Gravina: "Salernitana, nessun piano contro di te! Tornerò all'Arechi" Il numero uno è ritornato a parlare del club granata da Ascea Marina

La mano tesa verso l’ambiente Salernitana. Gabriele Gravina prova a ricucire il rapporto con la Salernitana. Alle dichiarazioni di Maurizio Milan di intercorsi con il numero uno della Figc dopo l’amarezza per il pasticcio playout e la retrocessione in serie C per mano della Sampdoria, il massimo dirigente del calcio italiano, da Ascea per il meeting di designatori ed arbitri dalla A alla C, prova a stoppare il malumore e rispedisce al mittente i veleni attraverso le colonne de "La Città di Salerno": “Mai tramato contro i granata. Non deve esserci nessun retropensiero. Ho profondo rispetto per la sua gente e la bellezza di questo territorio. Tornerò all’Arechi”.

Gravina ha anche sottolineato gli intercorsi con la Salernitana però la deroga per il settore ospiti nel nuovo Arechi: “Non ci sono problemi, lo dimostra anche la volontà di concedere alla Salernitana la deroga di 250 sostenitori per il settore ospiti dell’Arechi, frutto del dialogo costante con il presidente Maurizio Milan e con le istituzioni competenti”. Infine la chiosa sulla candidatura agli Europei: “Abbiamo ricevuto il dossier che sarà valutato insieme alle altre candidature”.