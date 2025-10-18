Salernitana con il dubbio Frascatore, Catania con Cicerelli a rischio forfait Le due big sono alle prese con le notizie che arrivano dall'infemeria

Due titolari a rischio forfait. Non mancano i dubbi di formazione sia in casa Salernitana che in casa Catania per il big match del Massimino, in programma domani alle ore 14:30. In casa Salernitana, Giuseppe Raffaele deve fare i conti con la possibile defezione di Paolo Frascatore. Il difensore non ha ancora smaltito il problema al ginocchio rimediato dopo il derby con la Cavese e che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta di Monopoli. Possibile un nuovo turno di stop, con Anastasio che viaggia verso la riconferma nel cuore della difesa con Golemic e Coppolaro. Raffaele pensa alla riconferma del 3-4-1-2, con Ferraris che potrebbe agire per la terza volta di fila alle spalle del tandem Inglese-Ferrari. Più equilibrato invece il possibile ritorno al 3-5-2, con Quirini mezzala a completare la cerniera centrale con Capomaggio e Tascone.

Anche nel Catania ci sono dubbi legati all'infermeria. Perchè Emmanuele Cicerelli, dopo aver scongiurato il rischio di una lesione muscolare per lo stop di Giugliano, praticamente non si è mai allenato in gruppo e potrebbe spingere Toscano a rinunciare al suo numero dieci, sicuramente dal 1'. Sarà determinante la rifinitura di oggi per capire se il calciatore ci sarà. Al suo posto è ballotaggio tra l'ex Kaleb Jimenez e D'Ausilio per agire alle spalle di Forte, in vantaggio su Caturano. In difesa, a protezione di Dini, Ierardi, Di Gennaro e Celli; sulle fasce Casasola e Donnarumma, Quaini (o Aloi) in mediana con Di Tacchio.