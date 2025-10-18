Catania-Salernitana, i convocati granata: Frascatore, nuovo forfait

Niente da fare. Paolo Frascatore salterà Catania-Salernitana. Il difensore è ancora alle prese con il problema al ginocchio che non gli permetterà di scendere in campo come a Monopoli. Un nuovo forfait, con il calciatore che si aggiunge agli indisponibili Cabianca e De Boer. Per Raffaele la possibilità di avere a disposizione il resto del gruppo. Di seguito, la lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.