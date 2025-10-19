Catania-Salernitana, le probabili formazioni: Raffaele riparte dal tridente Al Massimino (fischio d'inizio 14:30), i granata cercano il colpaccio

Uno scontro tra due corazzate. Catania-Salernitana accende la domenica di serie C (fischio d’inizio alle ore 14:30). Si prende la scena per un match da categoria superiore per qualità delle due squadre, per l’atmosfera e per la vigilia piena di speranze, aspettative e desideri che porta con sé. Da una parte la Salernitana capolista, bramosa di confermare il proprio status di prima della classe su uno dei campi più ostici dell’intero campionato. Dall’altra il Catania, in rincorsa dopo una partenza balbettante e volenterosa di spingere il piede sull’acceleratore per ridurre il distacco e fare uno scherzetto ai tanti ex presenti in campo.

Le scelte di Raffaele

Squadra che vince non si cambia. La Salernitana che si presenta al cospetto del Catania non cambierà quella che è le mentalità di Giuseppe Raffaele, pronto a riconfermare l’offensivo 3-4-1-2 per mostrare i propri artigli anche al Massimino. In porta, dinanzi a Donnarumma, l’assenza di Frascatore obbliga a ripartire dal terzetto composto da Coppolaro, Golemic e Anastasio. In mezzo al campo, Ubani e Villa agiranno sulle corsie, con Capomaggio e Tascone a condividere il centrocampo. Sulla trequarti ancora chance per Ferraris, nell’inedito ruolo di trequartista alle spalle di Inglese e Ferrari.

Catania-Salernitana, le probabili formazioni:

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Di Tacchio, Aloi, Donnarumma; D’Ausilio, Lunetta; Forte.

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Ubani, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris; Ferrari, Inglese.