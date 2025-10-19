Catania-Salernitana 2-0, Toscano: "Grande prestazione, Cicerelli è stato super" Il tecnico degli etnei: "Manu voleva giocare a tutti i costi, ora testa al Benevento"

"Abbiamo affrontato una squadra forte in un modo importante. Devo fare solo i complimenti ai ragazzi, l’hanno interpretata nel modo giusto. Non abbiamo concesso nulla e potevamo fare qualche gol in più nel finale. Ma sono contento ed orgoglioso dei ragazzi". Lo ha detto il tecnico del Catania, Mimmo Toscano al termine del match vinto 2-0 dagli etnei sulla Salernitana.

"Cicerelli? Abbiamo tanti giocatori importanti, soprattutto in avanti. Oggi Manu ha fatto un grande gol, ha stretto i denti, voleva giocare a tutti i costi ed ha fatto una grande partita".

Sul peso dei tre punti: "La vittoria oggi vale più per la consapevolezza che per la classifica. Dobbiamo continuare con questa voglia di allenarci perché il campionato è lungo".

Sul confronto tra le due squadre. "Anche noi in estate abbiamo cambiato tanto, confermando solo i calciatori su cui costruire la nuova annata. Non è mai facile quando cambi tanto. Dobbiamo guardare in casa nostra e pensare alla prossima partita, affronteremo il Benevento, altro avversario difficilissimo. Purtroppo nelle grandi piazze devi essere bravo a mantenere l’equilibrio all’interno dello spogliatoio, perché all'esterno basta poco per cambiare gli umori. Ma è il prezzo da pagare nelle grandi piazze".