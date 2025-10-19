Catania-Salernitana 2-0, Rolfini: "Bravi a soffrire contro un avversario tosto"

Contro la Salernitana ha collezionato la sua prima presenza con la maglia del Catania, andando anche vicino al gol in due circostanze. Alex Rolfini, attaccante degli etnei, ha commentato il 2-0 conquistato dai rossoblu contro i granata. "È stata una grande vittoria contro un avversario tosto. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, così come l’avevamo preparata in settimana".
Sulla tenuta del reparto difensivo: "Il nostro punto di forza è la squadra, difendiamo in undici e siamo un unico blocco. Nel primo tempo abbiamo sofferto il giusto, abbiamo tenuto bene il campo e siamo riusciti a fare gol e chiudere la partita".