Salernitana, Donnarumma suona la carica: "Tutti uniti" L'estremo difensore sui social: "Pensiamo alla prossima partita"

Due gol pesanti. La punizione di Cicerelli che muore all’incrocio. La stoccata di Forte a bucarlo sul primo. Antonio Donnarumma mastica amaro, così come la Salernitana per il ko con il Catania che ha costretto la Bersagliera a condividere il primato con la Casertana. Una sconfitta con due gol incassati che ha fatto salire a quota dieci il numero di rete subite. Il doppio del Catania, quasi anche del Benevento, fermo a quota sei, un gol in meno rispetto al Catania. Un campanello d’allarme che ha ripreso a suonare dopo il clean-sheet di Monopoli, con una squadra ancora a caccia dell’equilibrio e che non deve perdere entusiasmo. Un messaggio lanciato anche dall’estremo difensore sui social: “Tutti uniti, pensiamo subito alla prossima partita", con l’ambiente che è pronto a proiettarsi verso la sfida con la Casertana.