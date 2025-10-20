Ex Salernitana, prima gioia per Fusco jr. In gol altre tre vecchie conoscenze Weekend di sorrisi per diversi ex calciatori granata

La Salernitana si lecca le ferite per la sconfitta con il Catania e osserva anche i sorrisi di alcuni ex calciatori del club granata in giro per l’Europa. A pochi passi da casa c’è Gerardo Fusco, talento del settore giovanile granata nonché figlio dell’ex capitano Luca. La giornata di ieri resterà una data indelebile per la giovane punta, in gol con la maglia della Cavese nel successo sull’Audace Cerignola, con la rete che ha aperto i conti per l’uno a tre finale.

Sorride anche Loum Tchaouna. Il francese dopo un anno di militanza alla Lazio è passato in estate al Burnley e ha realizzato il suo primo gol in Premier League, mettendo il sigillo sul successo contro il Leeds United. Non fa molti gol in carriera Flavius Daniliuc. Eppure, per il difensore austriaco, la prima gioia con il Basilea è arrivata nella vittoria dei rossoblu con il Winterthur. Pesantissimo invece la giocata da tre punti di Franco Tongya: l’esterno ex Salernitana ha realizzato il gol dell’1-2 che ha permesso al Genclerbirligi di espugnare il campo del Besiktas.

Fonte foto: Cavese calcio