Il popolo della Salernitana si stringe intorno alla squadra granata. Il ko di Catania non mina l’entusiasmo della piazza intorno al gruppo di Giuseppe Raffaele. Nonostante il primo inciampo esterno che ha permesso al Benevento di acciuffare la Bersagliera in vetta alla classifica, il club campano potrà fare affidamento su una cornice di pubblico importante per il derby con la Casertana in programma domenica sera. I primi giorni di prevendita parlano di 2300 tagliandi venduti, con quota 7000 spettatori totali già superata. Si punta a raggiungere la doppia cifra, con la Curva Sud Siberiano che sta preparando per l’occasione anche una scenografia.
Salernitana-Casertana, il tifo risponde: il primo dato di prevendita
Superata quota 7mila nei primi giorni di acquisto dei tagliandi
Salerno.