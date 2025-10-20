Salernitana, la Casertana si carica: "Derby difficile, ce la giocheremo" La vittoria di misura sul Siracusa certifica il quinto posto. Coppitelli: "Ora una gioia ai tifosi"

Tre vittorie nelle ultime quattro. La Casertana conferma il suo status di squadra da playoff e batte, seppur con qualche timore di troppo, il Siracusa, fanalino di coda in classifica (1-0). Decide il gol di Bentivenga su rigore, con i falchetti che ora arrivano al derby con la Salernitana con il vento in poppa. Per il mister Federico Coppitelli c’è da fare i conti però con le condizioni del difensore Bacchetti, fermatosi nel riscaldamento della sfida con i siciliani. Previsti esami per capire se sarà disponibile all’Arechi.

"Vittoria faticosa ma importante"

“Questo gruppo ha diciassette punti e va sottolineato l’impegno e il lavoro di questa squadra – spiega Coppitelli nel post-Siracusa -. Le vittorie sporche non mi piacciono perché mi accorcia l’età ma allo stesso tempo mi fortificano perché cammini importanti passano anche da vittorie come queste. Siamo una squadra in costruzione, so bene che per passare dal nero al bianco ci sono delle zone grigie da affrontare e superare. Abbiamo faticato ma accolgo la vittoria con soddisfazione, anche perché si tratta del terzo successo nelle ultime quattro. Ecco perché chiedo entusiasmo, perché solo così possiamo goderci questo buona partenza”.

"Vogliamo dare una gioia alla gente"

Lo sguardo è proiettato al derby con la Salernitana: “Dal primo giorno che sono qui ho toccato con un grande affetto. Ogni volta che vengo avvicinato dai tifosi me lo manifestano e, subito dopo, mi chiedono di questa partita. Quindi so bene quanto i casertani ci tengano. Sicuramente la prepareremo nel migliore dei modi. E sicuramente vorrei che tra otto giorni questa città abbia un bellissimo umore. Sarà una settimana lunga. Rispetto ad oggi sarà una partita totalmente differente. Ci aspettano due gare completamente diverse. Detto questo temevo la partita di oggi perché ero consapevole di come si sarebbe potuta mettere. Allo stesso modo credo che in vista di Salerno, così come già visto negli altri scontri di alta classifica, abbiamo delle caratteristiche possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari. Chiaramente ci sarà un aspetto emotivo; giocheremo in una cornice di pubblico importante. Sarà una battaglia difficile”.