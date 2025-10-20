Salernitana, per Inglese domenica bestiale: ora anche il rischio stop Colpo al ginocchio per il capitano granata: previsti esami nelle prossime ore

Il ritorno tra i fischi in quello stadio che l’anno scorso lo aveva accolto da re. Per Roberto Inglese non è stata una domenica facile. Per il capitano della Salernitana, non solo l’accoglienza e l’intera partita vissuta tra i fischi del popolo etneo. Gli occhi dell’ambiente Catania erano tutti sulla prestazione del numero nove della Bersagliera accolto da un’atmosfera incandescente sugli spalti.

Non solo la prestazione incolore. Per Inglese ora ci sono timori anche sulle proprie condizioni fisiche: il capitano della Salernitana è uscito malconcio dalla sfida del Massimino, toccato duro al ginocchio in uno dei tanti contrasti all'interno di una partita maschia. Nella giornata di domani sono previsti gli esami strumentali per capire l’entità del trauma. La Salernitana spera di poterlo riavere a disposizione per il derby con la Casertana. Il club trattiene il fiato, per Inglese la domenica horror da ex rischia di non scrivere la sua parola “fine”.