Salernitana, Inglese e Frascatore da valutare verso la Casertana Esami al ginocchio per l'attaccante, il difensore prova il recupero. Restano fuori in due

Inizio settimana con dubbi e timori. Per la Salernitana c’è da archiviare la sconfitta di Catania e voltare immediatamente pagina. Domenica sera arriva la Casertana per un derby che ritorna dieci anni dopo l’ultima volta. Allora fu grande festa, con l’Arechi proiettato verso la serie C. E se nell’ambiente rossoblu c’è fibrillazione per questa sfida, in casa Salernitana la testa è proiettata più alla voglia di riscatto dopo il ko con gli etnei che è costato il primato in solitaria.

Inglese e Frascatore sotto i riflettori

Per la squadra di Giuseppe Raffaele c’è anche da fare i conti con le notizie che arrivano dall’infermeria. Roberto Inglese ha effettuato esami strumentali al ginocchio destro, colpito duramente nella sfida da ex al Massimino. Un pizzico di ansia per le condizioni del capitano, con lo staff medico che spera di poter contare sul proprio leader per la sfida contro i falchetti. Scontati i forfait di Cabianca e De Boer, Raffaele confida di poter riabbracciare Paolo Frascatore. Il trauma al ginocchio rimediato con la Cavese è in via di riassorbimento, si confida di poter aggregare l’ex Avellino in gruppo nelle prossime ore.