Salernitana, coperta corta in mediana. E Capomaggio va in diffida Raffaele cerca soluzioni. De Boer ancora out e ora anche la tagliola ammonizioni

Vietato tirare. La coperta della Salernitana è corta, cortissima. Giuseppe Raffaele pensa e ripensa sulla ricerca di equilibrio di una Bersagliera sin qui bella e cattiva sotto porta ma anche costretta a fare i conti con qualche gol di troppo incassato e che ha fatto suonare l’allarme. I fari del club granata si spostano soprattutto sul centrocampo, rimaneggiatissimo, costretto a fare i conti con la pesante defezione di De Boer che ha praticamente ridotto al lumicino le rotazioni. Raffaele ci aveva provato prima adattando Quirini, poi cercando di dare dinamismo con Villa come mezzala. Poi l’idea del 3-4-1-2, affidandosi al grande spirito di sacrificio di Ferraris per non perdere distanze ed equilibrio.

Uomini contati

A Catania però, la Salernitana è andata in sofferenza soprattutto nella seconda metà di gara. Complice il risultato, la voglia di rientrare in gara ma anche per le caratteristiche offensive degli interpreti e qualche difficoltà nel tenere bene il campo. Nell’ultimo range di partite, Raffaele si è affidato a Capomaggio e Tascone, suoi pretoriani, costretti a sorreggere il peso della squadra e a cercare di dare sostanza e geometrie nella zona nevralgica del campo. A disposizione ci sono solo Knezovic e Varone: il primo, dopo una parentesi iniziale da protagonista, è uscito dai radar almeno nello starting eleven. Per il secondo solo presenze part-time. Valutazioni che rendono ancora più pesante la defezione di De Boer, per il quale serviranno settimane prima di rientrare. E chissà, lasciano qualche dubbio sulla possibilità di poter investire su uno svincolato.

Rebus Capomaggio

E ora per Raffaele inizia anche un nuovo tipo di valutazioni, quella legate alle diffide. La lista è stata inaugurata domenica scorsa, con il cartellino giallo di Capomaggio nel cuore del primo tempo con il Catania con il tackle che aveva fatto temere inizialmente anche ad un espulsione. Per l’argentino ora ci sarà da convivere con la tagliola di una possibile squalifica.