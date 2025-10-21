Salernitana-Casertana, fischia l'aretino Cerbasi Il direttore di gara toscano alla prima designazione con i granata

Toccherà ad Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo dirigere il derby tra Salernitana e Casertana. A coadiuvare il fischietto aretino saranno gli assistenti Mario Chichi della sezione di Palermo e Matteo Cardona della sezione di Catania. Il quarto uomo sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, l’operatore FVS designato è Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore. Nessun precedente tra il fischietto di Arezzo e la Salernitana.