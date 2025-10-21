Salernitana, Donnarumma vince il primo Giocatore del Mese Sky Wifi

La serie C inaugura un nuovo riconoscimento. Con una nota ufficiale, il club granata ha deciso di nominare il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Come riporta la Lega C in una nota ufficiale, ogni mese sui canali social di Sky Sport, official broadcaster del campionato, vengono raccolte le preferenze degli utenti attraverso un sistema di voting online per determinare i tre vincitori, uno per girone, per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco.
La Salernitana può sorridere per la nomina di Antonio Donnarumma come numero uno per il girone C. L’estremo difensore granata è stato scelto come Mvp per il girone meridionale. Tanti gli interventi in serie realizzati sin da inizio stagione, con parate decisive per permettere alla Salernitana di poter proseguire la propria marcia in vetta al campionato.