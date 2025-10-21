Salernitana, sospiro di sollievo per Inglese: escluse lesioni al ginocchio Il bomber resta in dubbio per la sfida con la Casertana. Ancora a parte Frascatore

Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. La Salernitana aggiorna sulle condizioni di Roberto Inglese. Un mezzo sospiro di sollievo c’è, leggendo il bollettino comunicato dal club: “Confermata l’integrità strutturale dell’articolazione”. Escluse dunque lesioni ai legamenti. Il calciatore però sarà rivalutato nei prossimi giorni ma la sua presenza con la Casertana è a forte rischio. Si valuterà a ridosso della sfida ma non c'è nessuna volontà di forzare il recupero.

Nessuna novità dall’infermeria alla ripresa: gli uomini da mister Giuseppe Raffaele sono stati divisi in due gruppi: lavoro di scarico per i calciatori maggiormente impiegati nella gara di Catania, mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro aerobico seguito da partitine a campo ridotto. Differenziato per Paolo Frascatore, per il difensore si confida nel recupero per la sfida con la Casertana. Palestra e terapie per Eddy Cabianca e Kees de Boer. I due salteranno la sfida dell’Arechi, con Cabianca però che mette nel mirino la trasferta di Latina.