Il possibile ritorno dei tifosi in trasferta al vaglio dell’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. Per Latina-Salernitana del prossimo due novembre alle ore 17:30 si attende il via libera delle autorità per poter organizzare il primo maxi-esodo dei supporters granata. Il settore ospiti dell’impianto pontino può ospitare circa 1450 supporters ed è scontato pensare che sarà corsa al biglietto. Ora si attende solo il semaforo verde: la Salernitana conta di poter avere al suo fianco i supporters in giro per l’Italia.
Latina-Salernitana, atteso il via libera dell’Osservatorio per la trasferta
Al Francioni si spera nella presenza per la prima volta dei tifosi lontano dall'Arechi
Salerno.