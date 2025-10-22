Latina-Salernitana, atteso il via libera dell’Osservatorio per la trasferta

Al Francioni si spera nella presenza per la prima volta dei tifosi lontano dall'Arechi

latina salernitana atteso il via libera dell osservatorio per la trasferta
Salerno.  

Il possibile ritorno dei tifosi in trasferta al vaglio dell’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. Per Latina-Salernitana del prossimo due novembre alle ore 17:30 si attende il via libera delle autorità per poter organizzare il primo maxi-esodo dei supporters granata. Il settore ospiti dell’impianto pontino può ospitare circa 1450 supporters ed è scontato pensare che sarà corsa al biglietto. Ora si attende solo il semaforo verde: la Salernitana conta di poter avere al suo fianco i supporters in giro per l’Italia.

Ultime Notizie