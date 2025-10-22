Casertana, trasferte off-limits per tre mesi. Derby: rifinitura a porte aperte

Uno stop pesante. Costano carissimo ai tifosi della Casertana gli scontri che due settimane fa videro gli ultras dei falchetti e quelli del Catania creare disordini in autostrada all’altezza di San Mango Piemonte. Con un decreto, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha disposto la chiusura per i prossimi tre mesi dei settori ospiti negli impianti in cui scenderà in campo la società rossoblu.
Niente supporto dunque per la super sfida con la Salernitana che ritorna dieci anni dopo l'ultima volta. La Casertana però ha immediatamente annunciando la rifinitura a porte aperte alla vigilia della sfida dell’Arechi. “Sabato 25 ottobre, in occasione dell'ultima seduta di allenamento in programma alle ore 16.30, cancelli della Tribuna dello stadio 'Pinto' aperti. Spingiamo i nostri falchetti”, si legge sui canali ufficiali del club.
Fonte foto: Casertana calcio