Salernitana, chance Knezovic con la Casertana. Speranza Cabianca Il talentino croato potrebbe sfruttare il forfait di Inglese per ritrovare una maglia da titolare

Roberto Inglese resta il calciatore attenzionato dallo staff medico della Salernitana in vista del derby con la Casertana. Il grande dubbio in vista della sfida di domenica all’Arechi è legato alla possibile presenza del capitano nonché bomber della Bersagliera nel posticipo serale in programma al Principe degli Stadi. Il trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro richiede tempo ma soprattutto grande attenzione e premura. Evitare nuovi colpi ma soprattutto sollecitazioni all’articolazione permetterebbe di evitare guai peggiori.

Chance Knezovic

Nella testa di Raffaele volano le idee per poter sopperire all’assenza del proprio numero nove. La più lineare è legata al ritorno al 3-5-2, con due novità di formazione. La prima sarebbe l’avvicinamento di Ferraris a Ferrari, con l’ex Pescara che cambierebbe il proprio raggio d’azione rispetto al ruolo di trequartista svolto nelle ultime tre uscite. Un ritorno in attacco che libererebbe una maglia da titolare per lo status di rifinitore che potrebbe finire sulle spalle di Knezovic. Il talentino croato spera in una chance, anello di congiunzione tra mediana e reparto offensivo. Il ventenne scuola Sassuolo, dopo aver inaugurato la stagione con il penalty realizzato con il Siracusa alla prima di campionato, è sceso in campo solo per tre spezzoni di gara nelle ultime sei e manca nello starting eleven dalla vittoria con l’Atalanta Under 23.

Cabianca accelera

Mentre Frascatore fa ancora i conti con il trauma al ginocchio che lo obbliga a lavorare a parte, Raffaele osserva con il sorriso il miglioramento delle condizioni di Eddy Cabianca. Il difensore veneto sta smaltendo l’infortunio muscolare patito un mese fa nel secondo tempo di Giugliano e accelera nel suo percorso di recupero. Possibile addirittura una convocazione con la Casertana, con appuntamento in campo rinviato alla trasferta di Latina.