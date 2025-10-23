Salernitana, Trevisan a "Granatissimi": "Sarà un derby caldo, Arechi un fattore" L'ex difensore a Ottochannel: "La rivalità è fortissima, la Salernitana dovrà far valere un aspetto"

Partita da doppio ex. Trevor Trevisan ha vestito la maglia della Salernitana da calciatore ed è stato direttore sportivo della Casertana. Ai microfoni di Ottochannel, nel corso di Granatissimi, l’ex difensore ha presentato quello che sarà il derby: “Sarà una partita bellissima, anche alla luce della fortissima rivalità fra le due tifoserie. La Casertana ci arriva con la vittoria con il Siracusa, mentre la Salernitana ha fame di riscatto. Sarà una sfida calda, con due squadre importanti, con calciatori di grandi qualità e di categoria seppur con obiettivi diversi. Per la Casertana ci sarà l’ambizione di dare un nuovo colpo ad una squadra ferita dopo il ko di Catania. Però la Salernitana potrà fare affidamento sul calore di uno stadio che spinge come pochi. Sarà determinante l’aspetto mentale, elemento sul quale la Salernitana ha qualcosa in più”.

"Il calore dell'Arechi è un valore aggiunto"

Il giudizio si sposta sulla Salernitana: “Parliamo di un organico importante, per un club reduce da due retrocessioni. Io credo che Faggiano abbia operato in un momento non facile e con una situazione complicata”. Nella corsa a tre per la promozione diretta, Trevisan punta il dito verso il Benevento: “Ha un organico molto forte, con una continuità progettuale. Ci sono tre realtà importanti ma alle prese con caratteristiche diverse. Ho avuto la fortuna di vincere un campionato a Salerno davanti all’Arechi. Il calore di questa piazza è un valore aggiunto”.

"Sarà un derby caldisimo"

Sulla grande attesa nell’ambiente rossoblu per la sfida dell’Arechi Trevisan è perentorio: “Tutti i derby sono caldissimi. Ricordo quando affrontammo la Casertana con la maglia della Salernitana e fu una settimana tosta perché la tifoseria ci teneva tantissimo a battere i rivali. Sarà una partita che non ha bisogno di ulteriori pressioni perché si prepara da sola. Da doppio ex so benissimo cosa significa vestire le due maglie. Sarà determinante il fattore psicologico. Poi ci sono obiettivi diversi: la Salernitana è stata costruita per vincere il campionato, la Casertana sta andando oltre le proprie aspettative”.