Salernitana Femminile, storica convocazione per la marocchina Klai La giocatrice granata rappresenterà la Tunisia in due impegni internazionali

La Salernitana festeggia una nuova chiamata internazionale. Questa volta però il fiocco si colora di rosa. A dover rappresentare i colori della propria nazionale sarà Yasmine Klai, numero dieci della Salernitana Women. La giocatrice è stata selezionata dal Marocco in vista del Fifa Unites Women’s Series 2025, torneo internazionale amichevole organizzato dalla FIFA in collaborazione con la Federazione calcistica marocchina (FRMF). La competizione si terrà in Marocco dal 26 ottobre al 1° novembre e vedrà la partecipazione di Tunisia, Libia, Ciad e Afghanistan, impegnate in un girone quadrangolare.

Per la centrocampista granata due impegni contro Afghanistan (29 ottobre) e Ciad (1° novembre). Una prima volta storica per la Salernitana Women, rappresentata a livello internazionale. Il club ha gioito per la chiamata di Klai: "A Yasmine vanno i complimenti e l’in bocca al lupo di tutta la società per questa importante esperienza con la maglia della propria nazionale".