Salernitana-Casertana, corre la prevendita: quota diecimila ad un passo Gli ultimi aggiornamenti dalla corsa ai biglietti

Il muro della doppia cifra vacilla. Salernitana-Casertana vuole continuare il trend positivo iniziato dalla sfida interna con il Sorrento per quanto riguarda i dati di affluenza all'Arechi. Mai fin qui il club granata ha fatto registrare numeri al di sotto della doppia cifra. E anche per il derby con la Casertana, nonostante le limitazioni per il settore ospiti, il Principe degli Stadi farà sentire la sua voce. Sono 4mila i tagliandi venduti in fase di prevendita. Un dato che, sommato alla quota abbonamenti, permette di immaginare oltre 9mila spettatori all'Arechi.