Salernitana, Inglese verso il forfait. Liguori lancia messaggi Il capitano ancora alle prese con il problema con il ginocchio. Con la Casertana spera Liguori

La volontà del club è chiara: non correre alcun rischio per Roberto Inglese. Il ginocchio destro del numero nove della Salernitana è alle prese con il trauma contusivo-distorsivo rimediato con il Catania. Il sospiro di sollievo è arrivato dagli esami strumentali che hanno permesso di scacciare via ogni timore sulla tenuta dell’articolazione. Si valuta di giorno in giorno, con il lavoro differenziato che si ripeterà anche oggi e che potrebbe spingere lo staff tecnico a decidere di preservare il capitano per il derby con la Casertana e volgere lo sguardo già alla trasferta con il Latina.

Le soluzioni

Ferrari prenota il ruolo di centravanti titolare. L’ex Vicenza non farà coppia con Inglese ma dovrà reggere l’intero reparto offensivo. Insieme all’attaccante argentino agirà Ferraris, pronto ad alzare il proprio raggio d’azione dopo aver il ruolo di trequartista. E poi c’è Liguori. L’ex Padova lancia messaggi sui social: “La calma è la virtù dei forti”, rigorosamente in maglia granata. Con il Catania uno spezzone di gara ma anche la necessità di aumentare il proprio minutaggio dopo una prima parte di stagione non facile. Fin qui è rimasto l'unico attaccante ancora a secco. Raffaele gli chiede gol pesanti, quelli immaginati anche dal ds Faggiano.