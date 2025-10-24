Salernitana, le possibili scelte per la Casertana. Il club chiama i tifosi Un messaggio sui social per un Arechi che supererà la doppia cifra. E Raffaele vara il 3-5-2

“Torniamo nella nostra casa”. Un video con i cori della Curva Sud Siberiano e la richiesta implicita di un supporto importante per rialzare la testa dopo il ko di Catania e ripartire. La Salernitana si affida ai suoi canali social per lanciare messaggi all’ambiente. La prevendita corre, oggi si dovrebbe superare quota 10mila, eppure nel primo momento di difficoltà la società confida anche nell’aiuto della propria gente per un derby da non steccare. La Curva Sud Siberiano risponderà presente, con la scenografia in programma domenica e in corso di realizzazioni

Le scelte verso la Casertana

Intanto, questa mattina penultima seduta di allenamento verso la sfida di domenica sera. Giuseppe Raffaele ha dovuto rinunciare ancora a Roberto Inglese, costretto a lavorare ancora a parte al pari di Eddy Cabianca. Per entrambi si va verso il forfait, con appuntamento rinviato per la trasferta di Latina. Ancora ko anche De Boer che però prenota il ritorno nelle prossime settimane. Al posto di Inglese spazio al tandem Ferrari-Ferraris. In mezzo al campo, Knezovic comporrà il terzetto in mediana con Capomaggio e Tascone. Sugli esterni è ballottaggio Ubani-Quirini a destra. Villa corre sulla sinistra. In difesa c’è Frascatore, pienamente recuperato, ma l’ex Avellino dovrebbe partire dalla panchina con conferme per Coppolaro, Golemic e Anastasio.