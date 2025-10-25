Salernitana, un premio per Donnarumma nel riscaldamento del derby Prima del fischio d'inizio della sfida con la Casertana un riconoscimento per il portiere granata

La palma del miglior calciatore del mese per il girone C da stringere tra le mani a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby con la Casertana. Antonio Donnarumma raccoglie i frutti di un inizio di stagione da protagonista. Nei giorni scorsi, l'estremo difensore della Salernitana era stato scelto dai tifosi di tutt'Italia come "Giocatore del mese di settembre Sky Wifi” del girone C di Serie C. Ogni mese sui canali social Sky Sport, official broadcaster del campionato, vengono raccolte le preferenze degli utenti attraverso un sistema di voting online per determinare i vincitori, uno per girone e valorizzare chi si distingue sul campo. L'estremo difensore sarà premiato prima della gara, al termine del riscaldamento. La giusta carica in vista di un derby infuocato.