Salernitana-Casertana, sorpresa Inglese: è tra i convocati Il capitano pronto a stringere i denti. Out Cabianca e De Boer

Sorpesa Inglese. Salernitana-Casertana avrà tra i protagonisti anche il capitano granata. Il numero nove è stato inserito tra i calciatori a disposizione di Giuseppe Raffaele per la sfida di domani sera all'Arechi. Da valutare se potrà subentrare a gara in corso ma le sensazioni sono positive. Ancora out invece Cabianca e De Boer, in lista anche Frascatore.

Le scelte di Raffaele per Salernitana-Casertana

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.