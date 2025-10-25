Salernitana-Casertana, quota 12mila ad un passo: il dato La Curva Sud Siberiano vicina al sold-out

Continua a correre il dato della prevendita per Salernitana-Casertana. Per il derby dell’Arechi, in programma domani sera alle ore 20:30, la risposta del pubblico granata è da applausi: sono 6300 i tagliandi venduti, con il muro delle 11mila unità infranto aggiungendo anche il dato abbonati. Possibile che nelle ore antecedenti al fischio d’inizio si arriverà a quota 12mila. Poche centinaia di tagliandi ancora disponibili per la Curva Sud Siberiano, pronta ad accogliere la squadra con una scenografia da brividi. L’Arechi carica e chiede alla Salernitana di ricominciare a correre.