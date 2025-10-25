Casertana, carica ultras alla rifinitura: "Siate baluardo, lottate per noi!" Striscione senza giri di parole: "Non ci sia scampo per ogni granata che supera il centrocampo"

Una rifinitura tra applausi e incitamento. La Casertana si carica in vista del derby con la Salernitana. Al Pinto gli uomini di Coppitelli hanno fatto il carico di energia per una sfida che non avrà tra i protagonisti il tifo rossoblu, con trasferta vietata dopo gli episodi di violenza registrati in autostrada con i rivali del Catania. Gli ultras dei falchetti hanno poi svelato uno striscione: “Sarete il nostro baluardo nel territorio del bastardo, non ci sia scampo per ogni granata che supera il centrocampo. Caserta lotta da ultras”. Alla fine applausi e segnali di carica.

Fonte foto: Casertana calcio