Salernitana-Casertana, le probabili formazioni: Knezovic dal 1’ In un Arechi caldissimo, la Bersagliera riparte dal 3-5-2. Inglese va in panchina

Aria di derby. Salernitana-Casertana è già un test importante per tastare la mentalità da big della Bersagliera. Dopo il ko di Catania, la sfida con i falchetti è occasione per la Bersagliera per mettersi alle spalle il secondo inciampo stagionale e riprendere a correre. La squadra di Giuseppe Raffaele scenderà in campo già avendo registrato il risultato di Catania-Benevento che dirà tanto sulla classifica del girone C di serie C. Motivazione extra per un derby caldissimo, sentitissimo soprattutto dalla fazione ospite che ieri ha caricato i falchetti con un’infuocata rifinitura. Dieci anni dopo l’ultima volta, la Salernitana chiede strada alla Casertana: nel 2015 l’Arechi si colorò a festa con la scenografia “Because I’m happy”, salutando la serie C per volare in cadetteria. Questa sera saranno almeno dodicimila i tifosi presenti sugli spalti per accogliere un altro spettacolo pronto ad essere srotolato dalla Curva Sud Siberiano prima del fischio d’inizio.

Le scelte di Raffaele

Raffaele deve fare i conti con le condizioni non ideali di Inglese che però siederà in panchina. Sarà 3-5-2, con Donnarumma che sarà protetto da Coppolaro, Golemic e Anastasio. Frascatore è recuperato ma partirà dalla panchina. In mezzo al campo Ubani vince il duello con Quirini e si posizionerà sulla destra. Villa agirà sulla sinistra. Knezovic sarà la novità con Capomaggio e Tascone a completare la linea centrale. In attacco ci saranno Ferraris e Ferrari.

Salernitana-Casertana, le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Ubani, Knezovic, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris, Ferrari.

CASERTANA (3-4-3): De Lucia; Heinz, Rocchi, Kontek; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Liotti; Kallon, Vano, Bentivegna.