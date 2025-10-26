Salernitana, Inglese in panchina. La fascia da capitano andrà a Ferrari Resta il rebus sulle condizioni dell'attaccante: le gerarchie chiare nello spogliatoio

Stringe i denti Roberto Inglese. La Salernitana ha rotto gli indugi e, nel giorno della rifinitura, ha comunicato la volontà del numero nove di non voler lasciare sola la sua squadra per il derby con la Casertana. Giuseppe Raffaele ha scelto di inserirlo nella lista dei convocati, anche ascoltando la volontà del suo bomber. Da capire se l’ex Catania siederà in panchina, dopo una settimana iniziata con gli esami strumentali al ginocchio destro toccato duro al Massimino non senza apprensione. Poi il lavoro differenziato, lontano dal gruppo, prima della sorpresa.

Difficile, al netto di pretattica voluta dal club, che Inglese possa scendere in campo dal 1’. La Salernitana ripartirà dal 3-5-2 e la fascia di capitano andrà sul braccio del Loco Ferrari. Nelle gerarchie è lui il vice, come successo con il Cerignola quando Inglese iniziò dalla panchina per un problemino fisico e poi a Casarano, con il numero nove stoppato dall’espulsione rimediata proprio nel finale di gara amarissimo con i pugliesi. Con la fascia sul braccio Ferrari trasformò il gol del momentaneo 0-1. Poi servì la zuccata di Quirini per firmare il 2-2 finale. Con l’esclusione di Inglese, il vice capitano sarà Capomaggio, con la gerarchia che continua con l’esperto Golemic.