Salernitana-Casertana 2-1, Matino: «Giocare all'Arechi mi emoziona ogni volta» Il difensore: «Primato è importante ma ora è ancora presto. Vittoria pesante»

“Una vittoria pesantissima”. Emmanuele Matino non usa giri di parole per commentare la vittoria pesantissima della Salernitana con la Casertana: “Non era una gara facile. Siamo riusciti a rialzare la testa dopo la sconfitta di Catania. Abbiamo affrontato una Casertana che è una squadra molto complicata da affrontare ma siamo felici per questa vittoria. Arechi? Ogni partita mi emoziona perché giocare in uno stadio così caloroso è davvero straordinario”.

Matino non si sofferma sulla classifica: “E’ ancora presto per guardare la classifica. Pensiamo di vincere ogni partita e fare sempre meglio. Pericoloso di testa? Ho sempre realizzato due-tre gol a stagione. Ci proverò, è uno degli aspetti che stiamo cercando di migliorare, come ad esempio sul gol di Bacchetti. Abbiamo faticato nel finale ma resta la vittoria che è un punto di partenza importante”.