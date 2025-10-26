Salernitana-Casertana 2-1, Coppitelli: «Prova di carattere, puniti da ingenuità» Il tecnico dei falchetti: «Ci tenevamo tanto a questa partita, dispiace»

Federico Coppitelli, allenatore della Casertana, ha commentato il match perso 2-1 dai falchetti contro la Salernitana. «È chiaro che il confronto è stato di alto livello, abbiamo lottato in maniera seria. Sono stati degli episodi a decidere la partita. L'ingenuità è sul secondo gol che potevamo evitare, è un'arma che sanno usare bene le palle inattive. Sicuramente ci è mancato qualcosa ma devo rendere merito ai miei ragazzi. In questo contesto, che è un contesto di calcio di alto livello, i ragazzi hanno risposto bene», ha aggiunto l'allenatore della Casertana.

«Il campionato è questo, le partite sono tutte equilibrate e si decidono per episodi. Rispetto a Benevento e Trapani, non abbiamo mai avuto la percezione di poter andare in difficoltà. Forse ci è mancata un po' l'ultima giocata, abbiamo concesso poco. Resta il rammarico, ci tenevamo tanto a questa partita ma dobbiamo avere la capacità e l'equilibrio di accettare i risultati».

Coppitelli ha poi commentato la prova dei singoli: «Anche oggi Toscano ha avuto i crampi, Liotti non è ancora al meglio. Volevo conservare qualche cartuccia da giocare a partita in corso. Kallon non è al cento per cento, abbiamo messo Proia e due giocatori rapidi come Bentivegna e Casarotto. Potevamo essere più bravi nell'attaccare a campo aperto ma mi sembra che abbiamo creato qualche occasione senza subire tantissimo», ha commentato l'allenatore che ha poi aggiunto.

«Nel primo tempo loro hanno iniziato un po' meglio di noi e sapendo stare meglio in questo contesto. Poi siamo cresciuti, abbiamo avuto qualche possibilità senza concedere niente. Sapevamo che qui era difficile ma abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Potevamo sviluppare un po' meglio il gioco tra le linee, anche a centrocampo abbiamo dovuto cambiare perché Toscano non era al meglio e Pezzella era ammonito».