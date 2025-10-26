Salernitana-Casertana 2-1, Liguori: «Che liberazione segnare sotto la Sud» L'attaccante granata: «La nostra forza è il gruppo, devo tutto ai miei compagni»

Micheal Liguori, attaccante della Salernitana, ha commentato il successo conquistato dai granata contro la Casertana.

«Spero che questo sia il primo di tanti gol, sono molto contento per la squadra e per la vittoria. A Catania abbiamo avuto un piccolo stop. Devo tutto alla squadra che mi è stata sempre vicina anche quando non stavo bene fisicamente», ha detto Liguori che ha poi parlato della gioia provata dopo il gol. «È stata una grande emozione, non avevo mai visto una coreografia del genere. Salerno ti dà tanto, segnare sotto la Curva è stato molto importante oltre che una grande liberazione».

Liguori ha poi aggiunto: «Il pacchetto offensivo della Salernitana è invidiato da tutta la categoria, abbiamo un gruppo splendido, una coesione che non è facile trovare quando ci sono 25 giocatori nuovi. Dobbiamo rialzarci quando ci sono momenti difficili. E siamo riusciti subito a riprenderci la vetta. L'intesa tra noi attaccanti è buona, abbiamo numeri importanti. Mi sono trovato bene con Ferrari e Ferraris. Anche con Inglese, quando ho giocato, mi sono trovato bene. E spero di continuare così. Io gioco dove mi mette il mister. Lo scorso anno a Padova ho giocato più da trequartista, stasera il mister mi ha schierato più largo ed è andata bene. Avere dei risultati simili con una squadra cambiata totalmente non è facile. Ma per la squadra che abbiamo era plausibile. Dobbiamo continuare così», le parole dell'attaccante granata.