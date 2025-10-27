Salernitana, gli applausi dell'ad Pagano: "Colori, passione, appartenenza" Il dirigente sui social ripubblica la scenografia: "Trasmesso cosa significhi essere granata"

Una cartolina da sogno. La Salernitana si gode il primato e soprattutto si lustra gli occhi per la straordinaria scenografia messa in atto nel derby con la Casertana. Una nuova opera d'arte diventata virale, con i complimenti che si sono rinnovati sui social anche da altre tifoserie. Ad osservare con gioia il prepartita anche l'amministratore delegato Umberto Pagano ha applaudito sui social l'opera della Curva Sud Siberiano: "Un’emozione pura vedere la scenografia preparata per la gara di ieri: colori, passione e appartenenza che raccontano meglio di mille parole cosa significhi essere granata. Un esempio di tifo corretto, sentito e straordinariamente bello, che unisce e rende orgogliosi. Grazie a chi, con cuore e sacrificio, ha reso possibile tutto questo".