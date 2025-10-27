Salernitana, subito in campo verso Latina: c’è Inglese Il numero nove è da considerare recuperato. Le preoccupazioni sono per il centrocampo

Subito in campo. Nemmeno il tempo di godere della vittoria nel derby con la Casertana che per la Salernitana è già tempo di archiviare la vittoria e il ritorno in vetta e pensare alla trasferta del Francioni di Latina. Domani invece è previsto un turno di riposo, con la squadra che potrà tirare il fiato. Ripresa dei lavori programmata per mercoledì, con lo staff tecnico che s’interroga su come sostituire Capomaggio, pronto ad essere fermato dal Giudice Sportivo per il quinto giallo stagionale rimediato all’Arechi. Non ci sarà De Boer, ancora alle prese con un problema al polpaccio. Il sospiro di sollievo arriva dalle condizioni di Inglese, ieri in panchina e oggi regolarmente in gruppo. Prova ad esserci anche Cabianca, anche oggi ancora alle prese con l’iter differenziato.