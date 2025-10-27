Latina, il club chiama i tifosi: "Prezzi scontati con la Salernitana" La società nerazzurra tende la mano al suo popolo

L’amarezza per il pari con il Sorrento in extremis. Il Latina si lecca le ferite e chiede supporto al proprio pubblico in vista della super sfida con la Salernitana. Mentre il popolo granata aspetta indicazioni sulla prevendita per il primo esodo stagionale, il club ha annunciato prezzi scontati in tutti i settori per i due impegni casalinghi ravvicinati con Perugia in Coppa Italia serie C e poi con i granata. “È il momento di esserci, di unirci, di far sentire la voce di un’intera città. Una settimana all’insegna dei nostri colori: giovedì 30 ottobre – Coppa Italia Serie C: Latina vs Perugia, Domenica 2 novembre – Serie C: Latina vs Salernitana. Biglietti interi a prezzo scontato, in tutti i settori e per entrambe le partite. Inoltre, chi sarà presente ad entrambe le sfide, avrà diritto ad uno sconto del 20% presso lo store ufficiale esibendo i titoli d’accesso. Due partite fondamentali: una per continuare a sognare in Coppa, l’altra per sfidare la capolista e infiammare il Francioni. Un solo cuore. Una sola voce. Una sola città. Adesso tocca a noi: riempiamo il Francioni, portiamo il Latina agli ottavi e affrontiamo la prima della classe da protagonisti”.

Fonte foto: Latina calcio