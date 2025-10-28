Salernitana, Donnarumma e un gesto che significa "gruppo" Nel prepartita il portiere ha chiamato a sè i suoi compagni di reparto per un momento speciale

Una foto di rito, ripostata sui propri canali social nella serata di ieri. Che Antonio Donnarumma sia uno dei leader dello spogliatoio della Salernitana viene rimarcato ad ogni partita. Atteggiamento propositivo, parole e conforto ai compagni ma anche la giusta esperienza per trainare il gruppo nella giusta direzione. “Se sono a Salerno è per vincere”, ammise l’estremo difensore nel post-Sorrento, quando i suoi guantoni permisero di stoppare il rigore di Santini a tempo scaduto con alle spalle la Curva Sud Siberiano. “Quel rigore lo abbiamo parato tutti insieme”, ammise il portierone granata.

Domenica, nel bel mezzo del riscaldamento, Donnarumma è stato chiamato a bordocampo. Per l’estremo difensore c’era da ritirare il premio Mvp del mese di ottobre per la Serie C e attribuito attraverso i tifosi di tutta Italia sulle piattaforme social di Sky. Donnarumma ha ricevuto il premio ma ha chiamato a sé Brancolini, Cevers e il preparatore dei portieri Porracchio. Con loro ha condiviso il premio, segnale di quanto il risultato individuale però abbia come fondamenta quello di gruppo da portare avanti giorno dopo giorno. Un gesto importante, applaudito dall’Arechi. Poi il campo, la vittoria sulla Casertana e il primato in solitaria ritrovato.