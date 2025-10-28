Lutto Ricchetti, il ricordo di Breda: "Un pezzo di vita se ne va"

L'ex allenatore granata: "Persona leale, sincera, un amico fedele"

Salerno.  

Prima calciatori con un sogno da condividere insieme, poi compagni di viaggio nella seconda vita sempre all’interno del mondo del pallone. La Salernitana, i trionfi in granata e poi le mille battaglie su una panchina condivisa in diverse avventure. Roberto Breda e Carlo Ricchetti ne hanno vissuto di esperienze. Le ultime sulle panchine di Latina e Ternana. Breda come allenatore, Ricchetti come suo vice. Sui social, lo storico capitano della Salernitana ha salutato così il suo fedele compagno di viaggio: “Ciao Carlo,un pezzo enorme del percorso delle nostre vite lo abbiamo passato assieme,  come compagni di squadra, colleghi e con le nostre famiglie. Ci siamo trovati uniti, alla scoperta di nuove città e sfide. Abbiamo attraversato giorni felici, momenti difficili, abbiamo condiviso grandi soddisfazioni e a volte ci siamo divisi l’amaro delle delusioni. Sei stato una persona leale, sincera e un amico fedele, più di quanto lo sia stato io. Ad Antonella e a tutta la vostra famiglia va il mio abbraccio più sincero. Grazie di tutto Carlo. Buon viaggio amico mio”.

