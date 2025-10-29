Lutto Ricchetti, l'ultimo saluto a Foggia: la Salernitana sarà presente Il club ai funerali con una delegazione. Richiesta per minuto di silenzio e lutto al braccio

L'ultimo abbraccio tra gli ex compagni, amici di una vita e tanti innamorati del suo calcio spensierato che con lui hanno sognato. L'addio a Carlo Ricchetti è stato un colpo durissimo per l'ambiente Salernitana. Chi lo ricorda, ex calciatori, dirigenti, addetti ai lavori e tifosi, proprio non riesce a trattenere le lacrime. Ricchetti ha salutato tutti troppo presto e silenziosamente, strappato alla vita terrena a 55 anni, battuto da un male incurabile. Per tutti era "Il re del taglio" ma anche una persona schiva, leale, sincera, come ha voluto ricordarlo l'ex allenatore nonchè capitano della Salernitana Roberto Breda.

Le esequie saranno celebrate oggi pomeriggio, alle 15, presso la Chiesa del Carmine Nuovo a Foggia. La Salernitana ha già inoltrato alla Lega C richiesta per osservare un minuto di silenzio prima della gara del “Francioni” e per poter giocare col lutto al braccio. Inoltre il club sarà presente in Puglia quest'oggi con una delegazione per omaggiare il suo unico e solo CR7.