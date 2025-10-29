Latina-Salernitana, parte la prevendita per il settore ospiti: le info Biglietti in vendita senza limitazioni

Si ritorna in trasferta. Il popolo della Salernitana può sorridere. Per Latina-Salernitana è arrivato il via libera del Gos sull'esodo della tifoseria granata per la sfida di domenica alle ore 17:30. Per il settore ospiti del Francioni da 1435 posti la vendita è attiva dalle ore 19:00 di oggi nei punti vendita abilitati Ciaoticket e dalle ore 10:00 di domani, giovedì 29 ottobre, anche online. Per i residenti a Salerno sarà possibile acquistare i tagliandi solo per il settore ospiti.