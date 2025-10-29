Lutto Ricchetti, tifosi e club a Foggia per l'ultimo saluto a CR7 Il ricordo di Breda: "La tua corsa al 3-0 con la Juve Stabia il ricordo più bello"

Tanti tifosi, l’immancabile maglia numero sette, i colori di Salernitana e Foggia uniti insieme tra le lacrime. L’ultimo saluto a Carlo Ricchetti è andato via tra ricordi e tanti applausi. Per l’ex calciatore, scomparso ieri all’età di 55 anni, alla Chiesa del Carmine Nuovo di Foggia un pezzo anche di Salernitana e Salerno. Società, gruppi organizzati e tifosi: un ambiente unito per ringraziare e dire addio all’unico e solo Cr7.

Con la famiglia anche Roberto Breda. L’ex capitano nonché della Salernitana ha speso parole strazianti per il suo compagno di squadra nonché vice allenatore, facendo fatica a trattenere le lacrime: “Oggi guardo al passato e Carlo ci è sempre stato, come compagno di squadra, come mister e collega ma anche con le famiglie. Siamo stati insieme in giro per l’Italia, quando nelle difficoltà eravamo soli. Perdo un amico sincero, fedele, leale. E mi hai saputo perdonare dopo scelte professionali. Non potrò mai dimenticare la vittoria al San Paolo contro la Juve Stabia, quando segnai il gol del 3-0 e corresti verso di me esultando come non ti avevo mai visto fare”.

Fonte foto: Salerno Club 2010