Salernitana, ritorna Granatissimi: Vladimir Golemic ospite di Ottochannel Appuntamento questa sera sul canale 16 a partire dalle 20.30.

Torna l'appuntamento con Granatissimi, il tradizionale programma di Ottochannel canale 16 dedicato alla Salernitana. Questa sera, a partire dalle 20,30, spazio alle ultimissime sul mondo granata. In studio con Carla Polverino ci saranno gli opinionisti Tommaso D'Angelo ed Enrico Scapaticci ed il giornalista di ottopagine.it, Sabato Romeo. Ospite speciale il calciatore della Salernitana, Vladimir Golemic, protagonista di questo avvio di stagione e reduce dal primo gol con la maglia del cavalluccio marino.

Previsti collegamenti anche con l'ex presidente granata Aniello Aliberti, per ricordare l'indimenticato Carlo Ricchetti, il "re del taglio" venuto a mancare all'età di 55 anni. Non mancherà la voce dei tifosi: in collegamento ci sarà anche Luca Iovine per commentare il momento attraversato dai granata e le ultime iniziative legate al mondo del calcio e dello sport.

Come sempre sarà possibile intervenire in diretta, telefonando o inviando un messaggio whatsapp. Appuntamento con Granatissimi a partire dalle 20.30 su OttoChannel canale 16.